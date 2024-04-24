Кулеба про консульські послуги: Неприпустимо, щоб одні сиділи в ресторанах, доки інші гинуть

Дмитро Кулеба (Фото: EPA)

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає "неприпустимим", що чоловіки призовного віку "сидять у ресторанах" за кордоном, доки інші гинуть на фронті. Про це він сказав в інтерв'ю британському виданню The Guardian.

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За словами Кулеби, оголошене рішення про призупинення консульських послуг українським чоловікам призовного віку, які проживають за кордоном, є справедливим, адже "хлопці в окопах дуже втомилися".

"Вони не розуміють, чому уряд не намагається залучити більше осіб до участі у військових діях", – сказав глава МЗС.

Невідомо, скільки українських чоловіків повернуться назад до країни, однак, як зазначив дипломат, "неприпустимо", щоб ті, хто перебуває за межами країни, "сиділи в ресторанах", доки інші гинуть.

З 23 квітня українським чоловікам за кордоном призупинили надання консульських послуг. Кулеба заявив, що це було зроблено за його дорученням і що перебування чоловіків за кордоном не звільняє від обовʼязків перед Батьківщиною.

Згодом у МЗС повідомили, що консульські послуги для українців за кордоном тимчасово обмежили, щоб узгодити документацію із новим законом про мобілізацію.

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