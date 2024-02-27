Кулеба – українським чоловікам за кордоном: Подумайте над можливістю повернення додому

Глава МЗС наголосив, що нікого не примушує, оскільки є ситуації, за яких чоловік не може повернутися в Україну та допомогти їй військовим шляхом

Дмитро Кулеба (Фото: ЕРА/SERGEY DOLZHENKO)

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав українських чоловіків за кордоном подумати над можливістю повернення на Батьківщину для її захисту. Про це він заявив в інтерв'ю The Irish Times.

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"Ми поважаємо індивідуальний вибір кожної людини, але ми також закликаємо всіх українців, які виїхали з країни з початку повномасштабного вторгнення, розглянути можливість повернення додому", – сказав глава української дипломатії.

Він висловив розуміння, що існують ситуації та обставини, за яких українці не можуть повернутися з-за кордону. Наприклад, за станом здоров'я або інших причин.

"Але тих, хто може, ми запрошуємо повернутися і допомогти Україні боротися і вижити своїм безпосереднім особистим внеском", – наголосив Кулеба.

Минулого місяця президент Володимир Зеленський сказав, що до чоловіків, які залишили Україну та ніяк не допомагають їй, перебуваючи за кордоном, є питання.

"Я зараз не говорю про те, що хтось повинен бути на фронті, а хтось ні. Є закон. На одного військового іде шість-вісім платників податків, і якщо ви в Україні й не на фронті, а ви працюєте і сплачуєте податки, то ви так само бороните державу, і це дуже потрібно. Але якщо ви за кордоном і мобілізаційного віку і ви і не на фронті, і не сплачуєте податки, і виїжджали поза законом – то є питання", – висловився тоді глава держави.

В умовах воєнного стану чоловікам від 18 до 60 років заборонено залишати Україну, але є деякі винятки.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив у середині лютого, що Україна не зможе силоміць повернути додому чоловіків, які виїхали за кордон.

Під час новорічного звернення Зеленський заявив: "Або ти працюєш, або воюєш. Бо проти нас – найбільша у світі терористична організація. І очевидно, наскільки більше ми маємо робити, наскільки активніше робити, наскільки міцнішими мають бути наша єдність і боротьба".

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