Кулеба – украинским мужчинам за границей: Подумайте над возможностью возвращения домой

Глава МИД подчеркнул, что никого не принуждает, поскольку есть ситуации, при которых мужчина не может вернуться в Украину и помочь ей военным путем

Дмитрий Кулеба (Фото: ЕРА/SERGEY DOLZHENKO)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал украинских мужчин за границей подумать о возможности возвращения на Родину для ее защиты. Об этом он заявил в интервью The Irish Times.

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"Мы уважаем индивидуальный выбор каждого человека, но мы также призываем всех украинцев, уехавших из страны с начала полномасштабного вторжения, рассмотреть возможность возвращения домой", – сказал глава украинской дипломатии.

Он выразил понимание, что существуют ситуации и обстоятельства, при которых украинцы не могут вернуться из-за границы. Например, по состоянию здоровья или другим причинам.

"Но тех, кто может, мы приглашаем вернуться и помочь Украине бороться и выжить своим непосредственным личным вкладом", – подчеркнул Кулеба.

В прошлом месяце президент Владимир Зеленский сказал, что к мужчинам, которые покинули Украину и никак не помогают ей, находясь за границей, есть вопросы.

"Я сейчас не говорю о том, что кто-то должен быть на фронте, а кто-то нет. Есть закон. На одного военного идет шесть-восемь налогоплательщиков, и если вы в Украине и не на фронте, а вы работаете и платите налоги, то вы так же защищаете государство, и это очень нужно. Но если вы за границей и мобилизационного возраста и вы и не на фронте, и не платите налоги, и выезжали вне закона – это вопрос", – высказался тогда глава государства.

В условиях военного положения мужчинам от 18 до 60 лет запрещено покидать Украину, но есть некоторые исключения.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил в середине февраля, что Украина не сможет насильно вернуть домой выехавших за границу мужчин.

Во время новогоднего обращения Зеленский заявил: "Или ты работаешь, или воюешь. Потому что против нас – самая большая в мире террористическая организация. И очевидно, насколько больше мы должны делать, насколько активнее делать, насколько крепче должно быть наше единство и борьба".

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