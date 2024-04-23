Деякі українські консульства призупинили послуги для призовників. Кулеба: Це буде чесно

Дмитро Кулеба (Фото: EPA)

ЗМІ повідомили, що українським чоловікам за кордоном призупинять надання консульських послуг. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що перебування чоловіків за кордоном – не звільняє від "обовʼязків перед Батьківщиною" й запевнив, що невдовзі нададуть уточнені розʼяснення щодо цього питання.

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Кулеба повідомив, що вчора доручив вжити заходів щодо відновлення "справедливого ставлення до чоловіків мобілізаційного віку в Україні та за кордоном".

"Як це виглядає зараз: чоловік призовного віку виїхав за кордон, показав своїй державі, що питання її виживання його не обходить, а потім приходить і хоче отримати від цієї держави послуги. Так не працює. У нас в країні війна", — зазначив Кулеба.

На думку міністра, перебування за кордоном не звільняє громадянина від "обовʼязків перед Батьківщиною", зокрема оновлювати свої дані у військкоматах, і саме тому, за його словами, він доручив припинити надання деяких послуг таким людям.

"Це буде чесно", — вважає міністр.

Він додав, що скоро міністерство пояснить порядок отримання консульських послуг у закордонних дипломатичних установах із наближенням до вступу в дію закону про мобілізацію.

23 квітня Центр обслуговування громадян "Паспортний сервіс" повідомив, що закордонні підрозділи державного підприємства "Документ" перестали видавати готові документи українцям.

Повідомлялося про те, що це сталося через технічні причини, й про те, що видання паспортів можливе для дітей до 12 років, у звʼязку з відсутністю необхідності біометричної верифікації.

Там також пообіцяли, що закордонні філії повідомлять всіх користувачів послуг про поновлення роботи систем видання документів на усіх офіційних ресурсах ДП "Документ".

Цій заяві передували повідомлення видання "Суспільне" про те, що в деяких консульствах зупинили надання послуг для чоловіків призовного віку. Як написало видання, йшлося щонайменше про консульства у Польщі, Іспанії та Німеччині, які розповіли журналістам про "тимчасову паузу в поданні документів від чоловіків мобілізаційного віку".

16 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію: він містить норму про обмеження консульських послуг для чоловіків від 18 до 60 років без військово-облікових документів.

22 квітня видання "Дзеркало тижня" повідомило, що перший заступник очільника МЗС Андрій Сибіга надіслав лист керівникам усіх українських дипломатичних установ, у якому їм наказували тимчасово призупинити усі консульські дії щодо громадян України призовного віку.

Згідно з текстом листа, яке видання отримало у своє розпорядження, призовники зможуть лише оформлювати посвідчення особи для повернення в Україну. Наказ діятиме до того, як МЗС надасть додаткові роз’яснення "щодо порядку застосування положень" закону про мобілізацію.

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