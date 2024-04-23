МЗС дало роз’яснення щодо обмежень на надання консульських послуг для чоловіків за кордоном

Військовий квиток (Фото: Depositphotos)

Тимчасові обмеження у прийманні нових заяв на надання консульських послуг для українців за кордоном пов’язані з необхідністю приведення підзаконних нормативних актів у відповідність до вимог закону про мобілізацію, який набуде чинності 18 травня. Про це повідомило Міністерство закордонних справ.

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За інформацією відомства, з 23 квітня припинено приймання нових заяв на вчинення консульських дій для чоловіків мобілізаційного віку (за винятком заяв про оформлення посвідчень на повернення в Україну). Це обумовлено необхідністю розв'язання питань щодо військового обліку українців, які перебувають за кордоном, та розв'язання технічних питань, які виникли у ході імплементації норм та положень цього закону.

У МЗС зазначили, що заяви, подані до зазначеної дати, буде розглянуто та опрацьовано консульськими установами у повному обсязі. Обмеження ввели 23 квітня, оскільки термін розгляду заяв може перевищити час, який залишився до набуття чинності закону, тобто до 18 травня.

Також, за даними відомства, якщо чоловік мобілізаційного віку за кордоном оновив свої дані у територіальному центрі комплектування, то він зможе отримати доступ до консульських послуг. Однак механізм оновлення та перевірки військово-облікових даних для чоловіків 18-60 років, які тимчасово перебувають за кордоном, наразі не визначений.

У зовнішньополітичному відомстві наголосили, що обмеження не стосуються надання консульської допомоги у разі надзвичайних ситуацій. У разі потрапляння будь-якого українця у надзвичайну ситуацію за кордоном (ДТП, затримання, стихійні лиха), співробітники консульської служби нададуть необхідну допомогу.

22 квітня Дзеркало тижня повідомило, що перший заступник очільника МЗС Андрій Сибіга надіслав лист керівникам українських дипломатичних установ, у якому їм наказували тимчасово призупинити усі консульські дії щодо громадян України призовного віку.

Згідно з текстом листа, яке видання отримало у своє розпорядження, призовники зможуть лише оформлювати посвідчення особи для повернення в Україну. Наказ діятиме до того, як МЗС надасть додаткові роз’яснення "щодо порядку застосування положень" закону про мобілізацію.

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