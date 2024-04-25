В Минобороны Польши заявили о готовности помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста

Министр обороны Польши заявил, что его страна готова вернуть в Украину мужчин в возрасте от 18 до 60 лет

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш (Фото – польское Минобороны)

Польша готова помочь Украине вернуть в страну подлежащих мобилизации мужчин. Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире телеканала Polsat News.

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По словам Косиняк-Камыша, поляков "возмущает", когда они видят молодых украинских мужчин в кафе и постоянно слышат о том, сколько усилий приходится прилагать, чтобы помочь Украине.

"Я не удивлен, что украинские власти сделают все, чтобы обеспечить фронт новыми солдатами, потому что потребности огромны. Есть тысячи и тысячи солдат, которые там с начала войны", – сказал он.

Глава Минобороны Польши отметил, что в его стране предполагали, что они также могут помочь украинской стороне в том, чтобы военнообязанные вернулись в страну.

Отвечая на вопрос, согласится ли Польша о возможной просьбе Украины о возвращении тех граждан, которым не будет продлено право на пребывание в Польше, Косиняк-Камыш заявил, что "все возможно".

С 23 апреля украинским мужчинам за границей приостановили предоставление консульских услуг. Кулеба заявил, что это было сделано по его поручению и что пребывание мужчин за границей не освобождает от обязанностей перед Родиной.

Впоследствии в МИД сообщили, что консульские услуги для украинцев за границей временно ограничили, чтобы согласовать документацию с новым законом о мобилизации.

24 апреля Кабмин запретил пересылку загранпаспорта и паспорта гражданина Украины за пределы государства для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Впоследствии в МИД уточнили, что постановление касается только документов, оформляемых Государственной миграционной службой, в частности, госпредприятием "Документ".

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