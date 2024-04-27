У Польщі перебувають "десятки тисяч" українських чоловіків, але Київ хоче перевірити – посол

Василь Зварыч (Фото - facebook, ODFoundation)

У Польщі перебувають "десятки тисяч" українських чоловіків призовного віку, проте нинішні оцінки є дуже приблизними. Про це повідомив посол України у Польщі Василь Зварич в програмі "Один на один" на TVN24.

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Відповідаючи на запитання, скільки українських чоловіків призовного віку зараз перебувають у Польщі, Зварич сказав, що Україна хоче це перевірити.

"І тому ми маємо новий закон про мобілізацію, який передбачає, що протягом 60 днів після набрання ним чинності кожна особа призовного віку має з’явитися та звірити свої дані у призовних пунктах", – сказав він.

За словами посла, наразі оцінки "дуже приблизні".

"За нашими оцінками, тільки в Польщі є десятки тисяч людей призовного віку. Але ми будемо впевнені, коли цей закон буде імплементуватися і коли кожен зможе підтвердити свої дані в пунктах збору", – сказав Зварич.

На запитання, чи знадобиться Україні допомога у транспортуванні тих громадян, у яких закінчується право на проживання в Польщі, посол відповів, що наразі Київ не звертався з таким проханням до Варшави.

При цьому він наголоси, що мобілізація "не є чимось новим у час війни".

"Війна ще триває. Дійсно, нам потрібні люди. Нам потрібні люди для ротації", – сказав дипломат.

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25 квітня міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що військовозобов'язаним чоловікам з України можуть не подовжити право на перебування у Польщі. Проте наступного дня міністр внутрішніх справ Польщі Марцін Кєрвінський запевнив, що українців, які не матимуть паспортів, не депортуватимуть, їм продовжать тимчасовий захист.

З 23 квітня українським чоловікам за кордоном призупинили надання консульських послуг. Кулеба заявив, що це було зроблено за його дорученням, і що перебування чоловіків за кордоном не звільняє від обовʼязків перед Батьківщиною.

Згодом у МЗС повідомили, що консульські послуги для українців за кордоном тимчасово обмежили, щоб узгодити документацію з новим законом про мобілізацію.

24 квітня Кабмін заборонив пересилання закордонного паспорта та паспорта громадянина України за межі держави для чоловіків віком від 18 до 60 років. У МЗС уточнили, що постанова стосується лише документів, які оформлюються Державною міграційною службою, зокрема держпідприємством "Документ".

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