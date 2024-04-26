У Польщі обіцяють продовжити захист біженців – включно з тими, в кого не буде паспортів

Міністр оборони Польщі казав, що військовозобов'язаним українцям можуть не подовжити право на перебування, але в МВС запевнили, що захист буде

Марцін Кєрвінський (Фото: EPA)

Очільник Міністерства внутрішніх справ Польщі Марцін Кєрвінський заявив, що країна продовжить захист для українських біженців, який поки діє до 30 червня. Ті, хто не матимуть паспортів, підлягатимуть тимчасовому захисту. Про це він заявив в ефірі TVN24.

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Кєрвінський наголосив, що Польща "знайде спосіб, щоб розв'язати цю проблему, – треба діяти мудро і раціонально".

"Всі речі, які стосуються українців у Польщі, прописані в законах. Ми продовжимо захист для українських біженців, який поки діє лише до 30 червня. Ті, хто не матимуть паспортів, підлягатимуть тимчасовому захисту", — заявив він.

Міністр також наголосив, що Польща охоронятиме їхні права і нікому не передасть їхніх приватних даних, зокрема Україні.

25 квітня міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що військовозобов'язаним чоловікам з України можуть не подовжити право на перебування у Польщі. За його словами, українські громадяни не виконують свої обов’язки перед своєю державою.

Також міністр заявив про готовність Польщі допомогти Україні у відправленні цих громадян, якщо їм не буде продовжено право на перебування в країні.

З 23 квітня українським чоловікам за кордоном призупинили надання консульських послуг. Кулеба заявив, що це було зроблено за його дорученням і що перебування чоловіків за кордоном не звільняє від обовʼязків перед Батьківщиною.

Згодом у МЗС повідомили, що консульські послуги для українців за кордоном тимчасово обмежили, щоб узгодити документацію з новим законом про мобілізацію.

24 квітня Кабмін заборонив пересилання закордонного паспорта та паспорта громадянина України за межі держави для чоловіків віком від 18 до 60 років. Згодом у МЗС уточнили, що постанова стосується лише документів, які оформлюються Державною міграційною службою, зокрема держпідприємством "Документ".

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