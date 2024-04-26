В Польше обещают продолжить защиту беженцев – включая тех, у кого не будет паспортов

Министр обороны Польши говорил, что военнообязанным украинцам могут не продлить право на пребывание, но в МВД заверили, что защита будет

Марцин Кервинский (Фото: EPA)

Глава Министерства внутренних дел Польши Марцин Кервинский заявил, что страна продолжит защиту для украинских беженцев, которая пока действует до 30 июня. Те, у кого нет паспортов, будут подлежать временной защите. Об этом он заявил в эфире TVN24.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Кервинский подчеркнул, что Польша "найдет способ, чтобы решить эту проблему, – надо действовать мудро и рационально".

"Все вещи, которые касаются украинцев в Польше, прописаны в законах. Мы продолжим защиту для украинских беженцев, которая пока действует только до 30 июня. Те, кто не будут иметь паспортов, будут подлежать временной защите", – заявил он.

Министр также подчеркнул, что Польша будет охранять их права и никому не передаст их частных данных, в том числе Украине.

25 апреля министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что военнообязанным мужчинам из Украины могут не продлить право на пребывание в Польше. По его словам, украинские граждане не выполняют свои обязанности перед своим государством.

Также министр заявил о готовности Польши помочь Украине в отправке этих граждан, если им не будет продлено право на пребывание в стране.

С 23 апреля украинским мужчинам за границей приостановили предоставление консульских услуг. Кулеба заявил, что это было сделано по его поручению и что пребывание мужчин за границей не освобождает от обязанностей.

Впоследствии в МИД сообщили, что консульские услуги для украинцев за границей временно ограничили, чтобы согласовать документацию с новым законом о мобилизации.

24 апреля Кабмин запретил пересылку загранпаспорта и паспорта гражданина Украины за пределы государства для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Впоследствии в МИД уточнили, что постановление касается только документов, оформляемых Государственной миграционной службой, в частности госпредприятием "Документ".

Читайте также: Кулеба о консульских услугах: Недопустимо, чтобы одни сидели в ресторанах, пока другие погибают