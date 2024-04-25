Скандальні обмеження для українців за кордоном. Юристка пояснила, чи потрібен паспорт

Якщо паспорта немає – це не критично. Проте людина повинна мати документ, що посвідчує особу

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Відсутність паспорта для українців за кордоном не є критичною, але документ, що посвідчує особу у країні перебування, все ж потрібен. Про це LIGA.net розповіла юристка практики безпеки бізнесу в Juscutum Олександра Грачова, коментуючи впровадження нових обмежень для українців за кордоном.

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Вона наголосила, що статус біженця та дозвіл на проживання регулюються окремими нормами міжнародного та національного законодавства країн перебування. Це означає, що відсутність паспорта не є критичним фактором.

Але українцям за кордоном все ж потрібен документ, який посвідчує особу – щоб мати належний доступ до різноманітних послуг та для реалізації своїх прав у країні перебування.

"Тому для біженців та осіб з дозволом на проживання відновлення документів, що посвідчують особу, є одним з пріоритетних завдань", – зазначила Грачова.

У цьому контексті вона нагадала про роль Верховного комісара ООН у справах біженців – він співпрацює з урядами країн-реципієнтів для спрощення процедур визнання статусу біженця та отримання відповідних документів. Організація також допомагає у випадках, коли людина втратила документи або не має змоги отримати нові.

Але процедура визнання статусу біженця та отримання відповідних документів може бути тривалою та складною, попередила Грачова.

Водночас, як наголосила юристка, важливо розуміти, що статус біженця або посвідка на проживання не звільняють людину від обов'язку мати документ, що посвідчує особу, у країні перебування. Людині все одно може знадобитися додатковий документ, виданий приймаючою країною, для ідентифікації особи, подорожей та доступу до різних послуг.

З 23 квітня українським чоловікам за кордоном призупинили надання консульських послуг. Кулеба заявив, що це було його доручення, і що перебування чоловіків за кордоном не звільняє від обовʼязку перед Батьківщиною. Згодом у МЗС повідомили, що консульські послуги тимчасово обмежили, щоб узгодити документацію з новим законом про мобілізацію.

24 квітня Кабмін заборонив пересилання закордонного паспорта та паспорта громадянина за межі держави для чоловіків віком від 18 до 60 років. У МЗС уточнили, що постанова стосується лише документів, які оформлюються Державною міграційною службою.

Міністр оборони Польщі заявив, що Варшава готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку. З аналогічною позицією виступив і його литовський колега.

У Берліні запевняють, що рішення МЗС призупинити надання консульських послуг українським чоловікам не вплине на їхнє право перебувати в Німеччині.

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