Скандальные ограничения для украинцев за границей. Юрист объяснила, нужен ли паспорт

Если паспорта нет – это не критично. Однако человек должен иметь документ, удостоверяющий личность

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Отсутствие паспорта для украинцев за границей не является критическим, но документ, удостоверяющий личность в стране пребывания, все же нужен. Об этом LIGA.net рассказала юрист практики безопасности бизнеса в Juscutum Александра Грачева, комментируя введение новых ограничений для украинцев за рубежом.

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Она подчеркнула, что статус беженца и вид на жительство регулируются отдельными нормами международного и национального законодательства стран пребывания. Это означает, что отсутствие паспорта не является критическим фактором.

Но украинцам за границей все же нужен документ, удостоверяющий личность – чтобы иметь надлежащий доступ к различным услугам и для реализации своих прав в стране пребывания.

"Поэтому для беженцев и лиц с разрешением на жительство восстановление документов, удостоверяющих личность, является одной из приоритетных задач", – отметила Грачева.

В этом контексте она напомнила о роли Верховного комиссара ООН по делам беженцев – он сотрудничает с правительствами стран-реципиентов для упрощения процедур признания статуса беженца и получения соответствующих документов. Организация также помогает в случаях, когда человек потерял документы или не может получить новые.

Но процедура признания статуса беженца и получения соответствующих документов может оказаться длительной и сложной, предупредила Грачева.

В то же время, как отметила юрист, важно понимать, что статус беженца или вид на жительство не освобождают человека от обязанности иметь документ, удостоверяющий личность, в стране пребывания. Человеку все равно может потребоваться дополнительный документ, выданный принимающей страной, для идентификации личности, путешествий и доступа к разным услугам.

С 23 апреля украинским мужчинам за границей приостановили предоставление консульских услуг. Кулеба заявил, что это было его поручение, и что пребывание мужчин за границей не освобождает от долга перед Родиной. Впоследствии в МИД сообщили, что консульские услуги временно ограничили, чтобы согласовать документацию с новым законом о мобилизации.

24 апреля Кабмин запретил пересылку загранпаспорта и паспорта гражданина за пределы государства для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. В МИД уточнили, что постановление касается только документов, оформляемых Государственной миграционной службой.

Министр обороны Польши заявил, что Варшава готова помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста. С аналогичной позицией выступил и его литовский коллега.

В Берлине уверяют, что решение МИД приостановить предоставление консульских услуг украинским мужчинам не повлияет на их право находиться в Германии.

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