Украинцы смогут находиться в Германии с недействительным паспортом – Deutsche Welle

В Сенате Берлина отметили, что немецкие власти должны иметь возможность "хоть как-нибудь" установить личность

Берлин (Иллюстративное фото - Pixabay.com)

Решение Министерства иностранных дел приостановить предоставление консульских услуг украинским мужчинам не повлияет на их право находиться в Германии и все связанные с этим возможности. Об этом сообщил представитель берлинского Сената в ответ на запрос украинской службы немецкой медиакомпании Deutsche Welle.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В берлинском правительстве отметили, что решение МИДа не изменит статус беженцев украинских мужчин в Германии. Главное, чтобы немецкие власти имели возможность "хоть как-нибудь" установить личность.

Представитель Сейма Берлина отметил, что наличие украинских паспортов не будет влиять на возможность находиться в Германии и другие связанные с этим возможности.

По его словам, если украинское посольство или консульство откажет гражданину Украины в выдаче или продлении его паспорта только на основании непройденной им службы в армии, то местное управление выдаст ему проездной документ, заменяющий паспорт.

В то же время, как он отметил, это будет делаться "только в исключительных случаях". Лица призывного возраста должны доказать наличие для этого веских причин.

"Соответствующие платные ходатайства о выдаче немецкого проездного документа будут тщательно проверяться и, как правило, отклоняться", – добавил представитель Сената Берлина.

С 23 апреля украинским мужчинам за границей приостановили предоставление консульских услуг. Кулеба заявил, что это было сделано по его поручению и что пребывание мужчин за границей не освобождает от обязанностей перед Родиной. Впоследствии в МИД сообщили, что консульские услуги для украинцев за границей временно ограничили, чтобы согласовать документацию с новым законом о мобилизации.

24 апреля Кабмин запретил пересылку загранпаспорта и паспорта гражданина Украины за пределы государства для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

В МИД уточнили, что постановление касается только документов, оформляемых Государственной миграционной службой, в частности госпредприятием "Документ".

Министр обороны Польши заявил, что Варшава готова помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста. С аналогичной позицией выступил и его литовский коллега.

Читайте также: Кроме детей до 12 лет: в Варшаве перестали выдавать документы украинцам. В МИДе прокомментировали