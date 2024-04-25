Кроме детей до 12 лет: в Варшаве прекратили выдачу документов украинцам. МИД отреагировал

В паспортном сервисе заявили, что документы не выдают даже тем украинцам, которые заплатили за их пересылку в Варшаву

Паспорт (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Центр обслуживания граждан "Паспортный сервис" в Варшаве с 23 апреля прекратил выдачу документов украинцам. Исключение – дети до 12 лет. В организации объяснили остановку выдачи паспортов тем, что в настоящее время не работает система. Об этом сообщила корреспондентка LIGA.net.

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В паспортном сервисе объяснили, что под ограничения попали все граждане Украины старше 12 лет. Паспорта не выдают даже украинцам, которые заплатили за пересылку документа в Варшаву.

О сроках восстановления услуги в центре не предоставили информацию. В организации порекомендовали обратиться за разъяснениями в Государственную миграционную службу.

Министерство иностранных дел прокомментировало ситуацию и сообщило, что государственное предприятие "Документ" не является частью системы МИД, дипломатической или консульской службы. Это отдельное предприятие, входящее в сферу управления ГМС.

Однако в МИД сослались на постановление Кабмина №443 от 23 апреля 2024 года по поводу изменений в порядке выдачи внутренних и загранпаспортов. В ней, в частности, идет речь о том, что пересылка таких паспортов для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет в подразделение ГМС или зарубежное дипломатическое учреждение Украины для выдачи не будет осуществляться.

LIGA.net обратилась за комментарием к ГМС и попросила прояснить ситуацию.

С 23 апреля украинским мужчинам за границей приостановили предоставление консульских услуг. Кулеба заявил, что это было сделано по его поручению и что пребывание мужчин за границей не освобождает от обязанностей перед Родиной.

Позже в МИД сообщили, что консульские услуги для украинцев за границей временно ограничили, чтобы согласовать документацию с новым законом о мобилизации.

24 апреля было обнародовано постановление правительства, согласно которому запрещается пересылка паспортов за пределы Украины для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

В МИД заявили, что это касается только документов, оформляемых ГМС, в частности, государственным предприятием "Документ".

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