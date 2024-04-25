Крім дітей до 12 років: у Варшаві припинили видавати документи українцям. У МЗС прокоментували

У паспортному сервісі заявили, що документи не видають навіть тим українцям, які заплатили за їхнє пересилання у Варшаву

Паспорт (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Центр обслуговування громадян "Паспортний сервіс" у місті Варшава з 23 квітня припинив видавання документи українцям. Виняток – діти до 12 років. В організації пояснили зупинення видавання паспортів тим, що наразі не працює система. Про це повідомила кореспондентка LIGA.net.

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У паспортному сервісі пояснили, що під обмеження потрапили всі громадяни України старші 12 років. Паспорти не видають навіть тим українцям, які заплатили за пересилання документа у Варшаву.

Щодо термінів відновлення послуги у центрі не надали інформації. В організації порекомендували звернутися за роз’ясненнями до Державної міграційної служби.

Міністерство закордонних справ прокоментувало ситуацію і повідомило, що державне підприємство "Документ" не є частиною системи МЗС, дипломатичної чи консульської служби. Це окреме підприємство, що входить до сфери управління ДМС.

Однак в МЗС послалися на постанову Кабміну №443 від 23 квітня 2024 року щодо змін у порядку видання внутрішніх та закордонних паспортів. У ній, зокрема, йдеться про те, що пересилання таких паспортів для чоловіків віком від 18 до 60 років до відокремленого підрозділу ДМС або закордонної дипломатичної установи України для видання не буде здійснюватись.

LIGA.net звернулась по коментар до ДМС і попросила прояснити ситуацію.

З 23 квітня українським чоловікам за кордоном призупинили надання консульських послуг. Кулеба заявив, що це було зроблено за його дорученням і що перебування чоловіків за кордоном не звільняє від обовʼязків перед Батьківщиною.

Згодом у МЗС повідомили, що консульські послуги для українців за кордоном тимчасово обмежили, щоб узгодити документацію з новим законом про мобілізацію.

24 квітня була оприлюднена постанова уряду, згідно з якою забороняється пересилання паспортів за межі України для чоловіків віком від 18 до 60 років.

У МЗС заявили, що це стосується лише документів, які оформлюються ДМС, зокрема, державним підприємством "Документ".

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