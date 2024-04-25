Українці зможуть перебувати в Німеччині з недійсним паспортом – Deutsche Welle

У Сенаті Берліна зазначили, що німецька влада повинна мати змогу "бодай як-небудь" встановити особу

Берлін (Ілюстративне фото - Pixabay.com)

Рішення Міністерства закордонних справ призупинити надання консульських послуг українським чоловікам не вплине на їх право перебувати в Німеччині та всі пов'язані з цим можливості. Про це повідомив представник берлінського Сенату у відповідь на запит української служби німецької медіакомпанії Deutsche Welle.

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У берлінському уряді зазначили, що рішення МЗС не змінить статус біженців українських чоловіків у Німеччині. Головне, щоб німецька влада мала змогу "бодай як-небудь" встановити особу.

Представник Сейму Берліна зауважив, що наявність українських паспортів не впливатиме на можливість перебувати в Німеччині та інші пов'язані з цим можливості.

За його словами, якщо українське посольство або консульство відмовить громадянину України у виданні або продовженні його паспорта тільки на підставі непройденої ним служби в армії, то місцеве управління видасть йому проїзний документ, що замінює паспорт.

Водночас, як він зазначив, це робитиметься "лише у виняткових випадках". Особи призовного віку мають довести наявність для цього вагомих причин.

"Відповідні платні клопотання про видання німецького проїзного документа будуть ретельно перевірятися і, як правило, відхилятися", – додав представник Сенату Берліна.

З 23 квітня українським чоловікам за кордоном призупинили надання консульських послуг. Кулеба заявив, що це було зроблено за його дорученням і що перебування чоловіків за кордоном не звільняє від обовʼязків перед Батьківщиною. Згодом у МЗС повідомили, що консульські послуги для українців за кордоном тимчасово обмежили, щоб узгодити документацію з новим законом про мобілізацію.

24 квітня Кабмін заборонив пересилання закордонного паспорта та паспорта громадянина України за межі держави для чоловіків віком від 18 до 60 років.

У МЗС уточнили, що постанова стосується лише документів, які оформлюються Державною міграційною службою, зокрема держпідприємством "Документ".

Міністр оборони Польщі заявив, що Варшава готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку. З аналогічною позицією виступив і його литовський колега.

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