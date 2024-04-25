Литва не виключає, що допоможе Україні повернути чоловіків призовного віку
Лаурінас Кащюнас (Фото: CLEMENS BILAN/EPA)

Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас вважає, що "необхідно думати" про те, як допомогти України повернути чоловіків призовного віку. Про це він сказав журналістам у литовському Сеймі, повідомляє естонська медіакомпанія Delfi.  

Глава Міноборони Литви зазначив, що його країна поки не розглядає конкретних заходів, щоб допомогти Україні повернути чоловіків назад до держави. У Литві стежитимуть за тим, які рішення щодо цього ухвалить Польща.
"Ніхто, звичайно, не буде їх збирати й відвозити в Україну – цього не буде. Але [можна обмежити цих осіб] у соціальних виплатах, дозволах на роботу, документах – це варіанти, як я чую і від польської сторони. Тож почекаймо та подивимося, який варіант вони запропонують – можливо, він підійде і для Литви", – сказав литовський міністр.
На його думку, цей напрямок правильний, проте зараз важко сказати, до яких заходів вдаватимуться у країні. Він вважає, що про це потрібно буде говорити "конкретно".
Точну кількість українців призовного віку в Литві поки що визначити складно, додав глава Міноборони Литви.
  • З 23 квітня українським чоловікам за кордоном призупинили надання консульських послуг. Кулеба заявив, що це було зроблено за його дорученням і що перебування чоловіків за кордоном не звільняє від обовʼязків перед Батьківщиною.
  • Згодом у МЗС повідомили, що консульські послуги для українців за кордоном тимчасово обмежили, щоб узгодити документацію з новим законом про мобілізацію.
  • 24 квітня Кабмін заборонив пересилання закордонного паспорта та паспорта громадянина України за межі держави для чоловіків віком від 18 до 60 років.
  • У МЗС уточнили, що постанова стосується лише документів, які оформлюються Державною міграційною службою, зокрема, держпідприємством "Документ".
  • Згодом глава Міноборони Польщі заявив, що його країна готова допомогти Україні повернути до країни чоловіків, які підлягають мобілізації. 

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