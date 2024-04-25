Литва не виключає, що допоможе Україні повернути чоловіків призовного віку

Глава Міноборони Литви зазначив, що в його країні стежитимуть за тим, які рішення щодо цього ухвалить Польща

Лаурінас Кащюнас (Фото: CLEMENS BILAN/EPA)

Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас вважає, що "необхідно думати" про те, як допомогти України повернути чоловіків призовного віку. Про це він сказав журналістам у литовському Сеймі, повідомляє естонська медіакомпанія Delfi.

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Глава Міноборони Литви зазначив, що його країна поки не розглядає конкретних заходів, щоб допомогти Україні повернути чоловіків назад до держави. У Литві стежитимуть за тим, які рішення щодо цього ухвалить Польща

"Ніхто, звичайно, не буде їх збирати й відвозити в Україну – цього не буде. Але [можна обмежити цих осіб] у соціальних виплатах, дозволах на роботу, документах – це варіанти, як я чую і від польської сторони. Тож почекаймо та подивимося, який варіант вони запропонують – можливо, він підійде і для Литви", – сказав литовський міністр.

На його думку, цей напрямок правильний, проте зараз важко сказати, до яких заходів вдаватимуться у країні. Він вважає, що про це потрібно буде говорити "конкретно".

Точну кількість українців призовного віку в Литві поки що визначити складно, додав глава Міноборони Литви.

З 23 квітня українським чоловікам за кордоном призупинили надання консульських послуг. Кулеба заявив, що це було зроблено за його дорученням і що перебування чоловіків за кордоном не звільняє від обовʼязків перед Батьківщиною.

Згодом у МЗС повідомили, що консульські послуги для українців за кордоном тимчасово обмежили, щоб узгодити документацію з новим законом про мобілізацію.

24 квітня Кабмін заборонив пересилання закордонного паспорта та паспорта громадянина України за межі держави для чоловіків віком від 18 до 60 років.

У МЗС уточнили, що постанова стосується лише документів, які оформлюються Державною міграційною службою, зокрема, держпідприємством "Документ".

Згодом глава Міноборони Польщі заявив, що його країна готова допомогти Україні повернути до країни чоловіків, які підлягають мобілізації.

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