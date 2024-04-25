Литва не исключает, что поможет Украине вернуть мужчин призывного возраста

Глава Минобороны Литвы отметил, что в его стране будут следить за тем, какие решения по этому поводу примет Польша

Лауринас Кащюнас (Фото: CLEMENS BILAN/EPA)

Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас считает, что "необходимо думать" о том, как помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста. Об этом он сказал журналистам в литовском Сейме, сообщает эстонская медиакомпания Delfi.

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Глава Минобороны Литвы отметил, что его страна пока не рассматривает конкретные меры, чтобы помочь Украине вернуть мужчин обратно в стран. В Литве будут следить за тем, какие решения по этому поводу примет Польша

"Никто, конечно, не будет их собирать и отвозить в Украину – этого не будет. Но [можно ограничить этих лиц] в социальных выплатах, разрешениях на работу, документах – это варианты, как я слышу и от польской стороны. Поэтому подождем и посмотрим, какой вариант они предложат – может быть, он подойдет и для Литвы", – сказал глава литовский министр.

По его мнению, это направление правильное, однако сейчас трудно сказать, какие меры будут предприниматься в стране. Он считает, что об этом нужно будет говорить "конкретно".

Точное количество украинцев призывного возраста в Литве пока определить сложно, добавил глава Минобороны Литвы.

С 23 апреля украинским мужчинам за границей приостановили предоставление консульских услуг. Кулеба заявил, что это было сделано по его поручению и что пребывание мужчин за границей не освобождает от обязанностей перед Родиной.

Впоследствии в МИД сообщили, что консульские услуги для украинцев за границей временно ограничили, чтобы согласовать документацию с новым законом о мобилизации.

24 апреля Кабмин запретил пересылку загранпаспорта и паспорта гражданина Украины за пределы государства для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

В МИД уточнили, что постановление касается только документов, оформляемых Государственной миграционной службой, в частности, госпредприятием "Документ".

Впоследствии глава Минобороны Польши заявил, что его страна готова помочь Украине вернуть в страну мужчин, подлежащих мобилизации.

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