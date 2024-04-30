Повернення чоловіків до України. У Литві заявили: Це має бути міждержавне рішення

Радник президента Литви сумнівається в ефективності запровадження суворіших умов проживання та роботи в Литві для українців, які ухиляються від служби

Кястутіс Будріс (Фото: Delfi)

Литва може допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку з-за кордону, заявив старший радник президента Литви з питань національної безпеки Кястутіс Будріс. За його словами, таке рішення має ухвалюватися на міждержавному рівні, передає Delfi.

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"Такою мірою і в тому вигляді, в якому Україна вважатиме це за необхідне, ми, звичайно, будемо з ними розмовляти і допомагати в реалізації. Це навіть не обговорюється, як і щодо інших потреб України", – сказав Будріс.

Загалом рішення щодо повернення українських чоловіків додому має ухвалюватися на міждержавному рівні, вважає посадовець.

Будріс висловив сумнів в ефективності запровадження суворіших умов проживання та роботи в Литві для громадян України, які ухиляються від служби.

"Якщо ми запровадимо суворіші умови проживання та роботи в Литві для громадян України, які ухиляються від зобов’язань в Україні, і якщо вони зможуть переїхати до сусідньої країни і там такого режиму не буде – наскільки це буде ефективно? Це буде скоріше імітація", – висловився він.

Раніше віцепрем’єр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що рішення про повернення Україні чоловіків призовного віку з-за кордону має ухвалюватися на рівні Євросоюзу.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у середині квітня сказав, що перебування за кордоном не звільняє чоловіків мобілізаційного віку від обов'язків перед державою.

Глава польської дипломатії Радослав Сікорський заявив, що Україна не зверталася до Польщі з проханням видати чоловіків мобілізаційного віку. Він зазначив, що допомога Україні у поверненні українців мобілізаційного віку додому для Польщі є "етично неоднозначною" і ініціатива в цьому питанні має йти від України.

Косіняк-Камиш заявив 25 квітня, що його країна готова повернути в Україну чоловіків віком від 18 до 60 років.

Посол України в Польщі 27 квітня сказав, що Україна поки що не зверталась із проханням допомогти у "транспортуванні" чоловіків.

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