Повернення чоловіків з-за кордону. Польща чекає на ініціативу від України

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Україна не зверталася до Польщі з проханням видати чоловіків мобілізаційного віку, які мали б служити в Силах оборони. Про це в інтерв'ю TVN24 міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

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"Тут справді ініціатива має йти від України, бо для нас це етично двозначна справа. Хоча, звичайно, ми розуміємо, що Україні потрібні захисники для оборони Батьківщини", – відповів Сікорський на запитання, чи було таке звернення.

Минулого тижня президент України Володимир Зеленський підписав новий закон про мобілізацію, після чого міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав, що перебування за кордоном не звільняє чоловіків мобілізаційного віку від обов'язків перед державою.

"Я поки що не знаю про якісь українські ініціативи з моменту ухвалення цього закону. Раніше, у грудні, коли я був у Києві одразу після призначення на посаду, українська сторона говорила трошки інше, але в тому ж напрямку. А саме, що вони будуть мати довідку для своїх громадян про те, що у нього врегульовані стосунки з військовою службою, і вони просили на рівні Євросоюзу не надавати соціальні пільги людям, у яких немає такої довідки. Цікава ідея", – сказав Сікорський.