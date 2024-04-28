Возвращение мужчин из-за границы. Польша ждет инициативу от Украины

Польское правительство не будет проявлять инициативу в вопросе реадмиссии украинских мужчин, потому что это "этически двусмысленный вопрос"

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Украина не обращалась в Польшу с просьбой выдать мужчин мобилизационного возраста, которые должны служить в Силах обороны. Об этом в интервью TVN24 министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

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"Здесь действительно инициатива должна идти от Украины, потому что для нас это этически двусмысленный вопрос. Хотя, конечно, мы понимаем, что Украине нужны защитники для обороны Родины", — ответил Сикорский на вопрос, было ли такое обращение.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский подписал новый закон о мобилизации, после чего министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что пребывание за границей не освобождает мужчин мобилизационного возраста от обязанностей перед государством.

"Я пока не знаю о каких-то украинских инициативах с момента принятия этого закона. Ранее, в декабре, когда я был в Киеве сразу после назначения на должность, украинская сторона говорила немного другое, но в том же направлении. А именно, что они будут иметь справку для своих граждан о том, что у него урегулированы отношения с военной службой, и они просили на уровне Евросоюза не предоставлять социальные льготы людям, у которых нет такой справки. Интересная идея", – сказал Сикорский.