Возвращение мужчин из-за границы. Польша ждет инициативу от Украины
Украина не обращалась в Польшу с просьбой выдать мужчин мобилизационного возраста, которые должны служить в Силах обороны. Об этом в интервью TVN24 министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
"Здесь действительно инициатива должна идти от Украины, потому что для нас это этически двусмысленный вопрос. Хотя, конечно, мы понимаем, что Украине нужны защитники для обороны Родины", — ответил Сикорский на вопрос, было ли такое обращение.
На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский подписал новый закон о мобилизации, после чего министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что пребывание за границей не освобождает мужчин мобилизационного возраста от обязанностей перед государством.
"Я пока не знаю о каких-то украинских инициативах с момента принятия этого закона. Ранее, в декабре, когда я был в Киеве сразу после назначения на должность, украинская сторона говорила немного другое, но в том же направлении. А именно, что они будут иметь справку для своих граждан о том, что у него урегулированы отношения с военной службой, и они просили на уровне Евросоюза не предоставлять социальные льготы людям, у которых нет такой справки. Интересная идея", – сказал Сикорский.
- Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сказал, что его страна готова вернуть в Украину мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.
- Посол Украины в Польше 27 апреля сказал, что Украина пока не обращалась с просьбой помочь в "транспортировке" мужчин.