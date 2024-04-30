Повернення чоловіків з-за кордону. Віцепрем'єр Польщі: Рішення має бути на рівні ЄС

Якщо Україна звернеться про відповідну допомогу, то Польща її надаватиме у такій мірі, в якій може, запевнив Владислав Косіняк-Камиш

Владислав Косіняк-Камиш (Фото: ЕРА/ALBERT ZAWADA)

Рішення про повернення Україні чоловіків призовного віку з-за кордону має ухвалюватися на рівні Євросоюзу. Про це заявив віцепрем’єр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, передає Tysol.

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"Дуже важливо, щоб ці рішення було ухвалено на європейському рівні. Я знаю, що зараз ведуться переговори на цю тему. Рішення на європейському рівні дадуть повну ефективність таким діям, і ми в цьому зацікавлені", – сказав він.

Якщо Україна звернеться про відповідну допомогу, то Польща її надаватиме у такій мірі, в якій може, запевнив Косіняк-Камиш.

Крім того, додав він, польський уряд вніс зміни до закону про допомогу для українських біженців. Тимчасовий захист українців продовжили до 30 вересня 2025 року, але низку виплат прив'язали до навчання українських дітей у школі.

"У нас є сигнали, що люди отримують виплати та одразу ж їдуть в Україну", – заявив урядовець.

Після того, як у середині квітня президент Володимир Зеленський підписав новий закон про мобілізацію, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, що перебування за кордоном не звільняє чоловіків мобілізаційного віку від обов'язків перед державою.

Глава польської дипломатії Радослав Сікорський заявив, що Україна не зверталася до Польщі з проханням видати чоловіків мобілізаційного віку. За його словами, допомога Україні у поверненні українців мобілізаційного віку додому для Польщі є "етично неоднозначною" і ініціатива в цьому питанні має йти від України.

25 квітня 2024 року Косіняк-Камиш сказав, що його країна готова повернути в Україну чоловіків віком від 18 до 60 років.

Посол України в Польщі 27 квітня сказав, що Україна поки що не зверталась із проханням допомогти у "транспортуванні" чоловіків.

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