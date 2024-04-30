Возвращение мужчин из-за границы. Вице-премьер Польши: Решение должно быть на уровне ЕС

Если Украина обратится о соответствующей помощи, то Польша будет ее оказывать в такой степени, в какой может, заверил Владислав Косиняк-Камыш

Владислав Косиняк-Камыш (Фото: ЕРА/ALBERT ZAWADA)

Решение о возвращении Украине мужчин призывного возраста из-за границы должно приниматься на уровне Евросоюза. Об этом заявил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, передает Tysol.

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"Очень важно, чтобы эти решения были приняты на европейском уровне. Я знаю, что сейчас ведутся переговоры по этой теме. Решения на европейском уровне дадут полную эффективность таким действиям, и мы в этом заинтересованы", – сказал он.

Если Украина обратится о соответствующей помощи, то Польша будет ее оказывать в такой степени, в какой может, заверил Косиняк-Камыш.

Кроме того, добавил он, польское правительство внесло изменения в закон о помощи для украинских беженцев. Временную защиту украинцев продлили до 30 сентября 2025 года, но ряд выплат привязали к обучению украинских детей в школе.

"У нас есть сигналы, что люди получают выплаты и сразу же уезжают в Украину", – заявил чиновник.

После того как в середине апреля президент Владимир Зеленский подписал новый закон о мобилизации, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, что пребывание за границей не освобождает мужчин мобилизационного возраста от обязанностей перед государством.

Глава польской дипломатии Радослав Сикорский заявил, что Украина не обращалась в Польшу с просьбой выдать мужчин мобилизационного возраста. По его словам, помощь Украине в возвращении украинцев мобилизационного возраста домой для Польши "этически неоднозначна" и инициатива в этом вопросе должна исходить от Украины.

25 апреля 2024 года Косиняк-Камыш сказал, что его страна готова вернуть в Украину мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

Посол Украины в Польше 27 апреля сказал, что Украина пока не обращалась с просьбой помочь в "транспортировке" мужчин.

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