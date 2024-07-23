Украина и Молдова ведут "определенный диалог" о возвращении украинских мужчин – посол

Марко Шевченко предлагает решать проблемы в отдельности – что делать с теми людьми, которым правительство Молдовы отказало в получении убежища

Флаг Молдовы (Фото: Посольство Украины в Молдове)

Киев обсуждает с Кишиневом вопрос возвращения украинских мужчин призывного возраста, незаконно оказавшихся в Молдове. Об этом в эфире TV8 заявил посол Украины в Молдове Марк Шевченко, передает News Maker.

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По его словам, Украина и Молдова ведут "определенный диалог" о возвращении в Украину ее мужчин.

В то же время, признал Шевченко, этот вопрос "сложно решить", поскольку официальной статистики в отношении украинцев, сбежавших в Молдову, нет. Посол заявил, что определенное количество мужчин получают в Молдове убежище, в то время как остальная часть исчезает.

"Они либо просто остаются на территории Молдовы, либо едут дальше. Эта ситуация свидетельствует о том, что есть проблемы, которые нужно решать. Они не заслуживают защиты, но при этом они не хотят возвращаться в Украину, и никто их не заставляет вернуться", – сказал Шевченко.

Он добавил, что предлагает решать более мелкие проблемы в отдельности – что делать с теми людьми, которым правительство Молдовы отказало в получении убежища.

В середине апреля глава МИД Кулеба сказал, что пребывание за границей не освобождает мужчин мобилизационного возраста от обязанностей перед государством.

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш заявил, что решение о возвращении Украине мужчин призывного возраста из-за границы должно приниматься на уровне Евросоюза.

Литва может помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста из-за границы, заявил старший советник президента Литвы по национальной безопасности Кястутис Будрис. По его словам, такое решение должно приниматься на межгосударственном уровне.

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