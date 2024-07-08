ГПСУ: Чаще всего мужчины пытаются сбежать из Украины через границы с Румынией и Молдовой
Наибольшее количество мужчин, желающих незаконно уехать из Украины, пограничники ловят на границах с Румынией и Молдовой. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.
Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами
"Ежедневно пограничники продолжают задерживать нарушителей по всей протяженности границы, но больше всего – на границе с Молдовой и Румынией", – рассказал он.
По словам спикера ГПСУ, хотя внимание общества приковано к реке Тиса, в целом нарушители пытаются пересечь границу сухопутными путями.
Ранее Демченко сообщал, что мужчины готовы платить "перевозчикам" от $3000 до $20 000 за то, чтобы их вывезли из Украины.
- 9 июня 2024 года Демченко заявил, что после того, как закон о мобилизации вступил в силу, в Украине и дальше фиксируются попытки незаконного пересечения границы, однако их количество резко не подскочило.
- 4 июля представитель ГПСУ сообщил, что в последнее время попыток незаконного пересечения границы стало значительно больше.
- 20 июня министр внутренних дел Игорь Клименко сообщал, что контрабандистов в Украине стало меньше на 30-40% из-за того, что некоторые дельцы стали больше заниматься нелегальной переправкой людей за границу.
Читайте также: Киевлянин спрыгнул с поезда, чтобы нелегально попасть в Польшу, – сломал ногу и разбил голову