ГПСУ: Чаще всего мужчины пытаются сбежать из Украины через границы с Румынией и Молдовой

Хотя внимание общества приковано к реке Тиса, в общем нарушители пытаются пересечь границу сухопутными путями

Пограничник ГПСУ (Фото: Прессслужба ГПСУ)

Наибольшее количество мужчин, желающих незаконно уехать из Украины, пограничники ловят на границах с Румынией и Молдовой. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

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"Ежедневно пограничники продолжают задерживать нарушителей по всей протяженности границы, но больше всего – на границе с Молдовой и Румынией", – рассказал он.

По словам спикера ГПСУ, хотя внимание общества приковано к реке Тиса, в целом нарушители пытаются пересечь границу сухопутными путями.

Ранее Демченко сообщал, что мужчины готовы платить "перевозчикам" от $3000 до $20 000 за то, чтобы их вывезли из Украины.

9 июня 2024 года Демченко заявил, что после того, как закон о мобилизации вступил в силу, в Украине и дальше фиксируются попытки незаконного пересечения границы, однако их количество резко не подскочило.

4 июля представитель ГПСУ сообщил, что в последнее время попыток незаконного пересечения границы стало значительно больше.

20 июня министр внутренних дел Игорь Клименко сообщал, что контрабандистов в Украине стало меньше на 30-40% из-за того, что некоторые дельцы стали больше заниматься нелегальной переправкой людей за границу.

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