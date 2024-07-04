ГПСУ: Все больше мужчин начали пытаться сбежать за границу – готовы платить до $20 000

Андрей Демченко заявил, что в последнее время попыток незаконного пересечения границы стало гораздо больше

Пограничник ГПСУ (Фото: пресс-служба ГПСУ)

Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко сообщил в эфире национального телемарафона, что в последнее время стало больше попыток нелегально пересечь границу – мужчины готовы платить "перевозчикам" от $3000 до $20 000.

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"За последнее время мы видим такие дерзкие попытки именно преступных групп доставлять до границы группами людей. Это может быть 10 человек, это может быть 20 человек, это может быть 30. Рекордную группу задерживали в количестве 47 человек", – рассказал он.

По словам Демченко, преступники "помогают" мужчинам за немалые деньги: расценки колеблются от $3000 до $12 000. Спикер ГПСУ добавил, что во время фильтрации нарушителей пограничники устанавливали, что те заплатили $18 000 или даже $20 000.

20 июня 2024 года министр внутренних дел Игорь Клименко сообщал, что контрабандистов в Украине стало меньше на 30-40% из-за того, что некоторые дельцы стали больше заниматься нелегальной переправкой людей за границу.

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