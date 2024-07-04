ДПСУ: Все більше чоловіків почали намагатися втекти за кордон – готові платити до $20 000

Прикордонник ДПСУ (Фото: пресслужба ДПСУ)

Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко повідомив в ефірі національного телемарафону, що останнім часом стало більше спроб нелегально перетнути кордон – чоловіки готові платити "перевізникам" від $3000 до $20 000.

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"За останній час ми бачимо такі зухвалі спроби саме злочинних груп доправляти до кордону групами людей. Це може бути 10 осіб, це може бути 20 осіб, це може бути 30. Рекордну групу затримували в кількості 47 осіб", – розповів він.

За словами Демченка, злочинці "допомагають" чоловікам за чималі кошти: розцінки коливаються від $3000 до $12 000. Речник ДПСУ додав, що під час фільтрації порушників прикордонники встановлювали, що ті заплатили $18 000 або навіть $20 000.

20 червня 2024 року міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомляв, що контрабандистів в Україні стало менше на 30-40% через те, що деякі ділки почали більше займатися нелегальним переправленням людей за кордон.

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