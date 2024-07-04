Омбудсман: Родичі київських посадовців через дітей-сиріт незаконно виїхали за кордон

Це сталося у березні 2022 року. Зниклими вважаються 13 дітей

Українська дитина у Бухаресті (Фото: ЕРА/Robert Ghement)

На початку повномасштабної війни близькі родичі київських посадовців могли використати дітей-сиріт для незаконного виїзду за кордон. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

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Працівники Офісу омбудсмана виявили, що посадовці Служби у справах дітей та сім’ї міста Києва й Центру соціально-психологічної реабілітації дітей №1 міста Києва відправили своїх близьких родичів супроводжувати дітей за кордон.

У березні 2022 року 68 вихованців Центру соціально-психологічної реабілітації дітей №1 міста Києва у супроводі 20 дорослих евакуювали до Німеччини.

Зазначається, що дітей мали провідати працівники Офісу омбудсмана, але їх туди не пустили, аргументуючи тим, що на території були відсутні супровідники від України, а "діти перебувають повністю під опікою німецької сторони".

Німецькі супровідники розповіли, що з початку евакуації було 55 дітей, хоча у розпорядженні директора Центру йшлося, що їх має бути 68. Де 13 дітей – невідомо.

Пізніше працівники Офісу омбудсмана з'ясували, що у Служби у справах дітей та сім’ї й Центру соціально-психологічної реабілітації дітей № 1 у Києві немає документів про умови перебування дітей під опікою німецької сторони.

Лубінець і його команда дізналися: як осіб, що супроводжують, в офіційних наказах вказали людей, які не мають стосунку до цієї сфери, й лише за день до цього стали працівниками закладів, а деякі зовсім ніколи не були працевлаштовані.

Серед цих людей – близький родич керівника Служби у справах дітей та сім’ї міста Києва і близький родич керівника Центру соціально-психологічної реабілітації дітей №1 міста Києва, а також ще чотири особи, підстави для виїзду яких потребують додаткового вивчення.

"Кожен з супроводжуючих чоловіків звільнився з посад після того, як опинився за межами держави й жоден з них наразі не працює у цих органах. Щобільше, вони не повернулися до України", – наголосив Лубінець.

Омбудсман направив листи до Офісу генпрокурора, Нацполіції, Мінсоцполітики, Нацсоцсервісної служби, КМДА з усіма виявленими фактами та очікує на розслідування.

За даними уповноваженого, станом на кінець січня 2024 року Україні вдалося повернути 518 дітей, серед яких 388 — ті, кого Росія депортувала на свою територію.

25 квітня Лубінець повідомив про те, що Україна передала Катару список з іменами 561 української дитини, яку незаконно вивезли окупанти РФ: цей список уже у російської сторони.

16 травня команда із Save Ukraine повернула з російської окупації родину із чотирма дітьми.

23 травня Україні вдалося повернути ще 13 дітей: сімох із них повернули з окупації, а ще шістьох — у межах реалізації затвердженого плану дій президента Володимира Зеленського Bring Kids Back UA.

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