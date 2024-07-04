Омбудсман: Родственники киевских чиновников через детей-сирот незаконно уехали за границу

Это произошло в марте 2022 года. Пропавшими считаются 13 детей

Украинский ребенок в Бухаресте (Фото: ЕРА/Robert Ghement)

В начале полномасштабной войны близкие родственники киевских чиновников могли использовать детей-сирот для незаконного выезда за границу. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

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Сотрудники Офиса омбудсмена обнаружили, что чиновники Службы по делам детей и семьи города Киева и Центра социально-психологической реабилитации детей №1 города Киева отправили своих близких родственников сопровождать детей за границу.

В марте 2022 года 68 воспитанников Центра социально-психологической реабилитации детей №1 города Киева в сопровождении 20 взрослых были эвакуированы в Германию.

Отмечается, что детей должны навестить работники Офиса омбудсмена, но их туда не пустили, аргументируя тем, что на территории отсутствовали сопровождающие от Украины, а "дети находятся полностью на попечении немецкой стороны".

Немецкие сопровождающие рассказали, что с начала эвакуации было 55 детей, хотя в распоряжении директора Центра говорилось, что их должно быть 68. Где 13 детей – неизвестно.

Позже работники Офиса омбудсмена выяснили, что у Службы по делам детей и семьи и Центра социально-психологической реабилитации детей № 1 в Киеве нет документов об условиях пребывания детей на попечении немецкой стороны.

Лубинец и его команда узнали: как сопровождающих в официальных приказах указали людей, не имеющих отношения к этой сфере – они только за день до этого стали работниками заведений, а некоторые никогда не были трудоустроены.

Среди этих людей – близкий родственник руководителя Службы по делам детей и семьи города Киева и близкий родственник руководителя Центра социально-психологической реабилитации детей №1 города Киева, а также четыре человека, основания для выезда которых требуют дополнительного изучения.

"Каждый из сопровождающих мужчин уволился с должностей после того, как оказался за пределами государства и ни один из них пока не работает в этих органах. Более того, они не вернулись в Украину", – подчеркнул Лубинец.

Омбудсмен направил письма в Офис генпрокурора, Нацполиции, Минсоцполитики, Нацсоцсервисной службы, КГГА со всеми выявленными фактами, и ожидает расследования.

По данным уполномоченного, на конец января 2024 года Украине удалось вернуть 518 детей, среди которых 388 — те, кого Россия депортировала на свою территорию.

25 апреля Лубинец сообщил о том, что Украина передала Катару список с именами 561 украинского ребенка, незаконно вывезенноого оккупантами РФ: этот список уже у российской стороны.

16 мая команда из Save Ukraine вернула из российской оккупации семью с четырьмя детьми.

23 мая Украине удалось вернуть еще 13 детей: семь из них были возвращены из оккупации, а еще шестеро — в рамках реализации утвержденного плана действий президента Владимира Зеленского Bring Kids Back UA.

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