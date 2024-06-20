Клименко: Контрабандистов стало на 30-40% меньше – переключились на переправку людей

В организацию схем незаконного вывоза украинцев за границу за год было привлечено около 20 правоохранителей

Игорь Клименко (Фото: ОП)

Контрабандистов в Украине стало меньше на 30-40% из-за того, что некоторые дельцы стали больше заниматься нелегальной переправкой людей за границу. Об этом в интервью Радио Свобода заявил министр внутренних дел Игорь Клименко.

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По его словам, "переключение" с товара на людей – более безопасное дело для контрабандистов

"Когда вы несете коробку с сигаретами, это видно, и мы вас останавливаем – это статья Уголовного кодекса. Если же вы переправляете человека, то ни за что, в принципе, не отвечаете. Можете сказать, что прямо здесь ходите, смотрите на природу", – объяснил Клименко.

Глава МВД признал, что за год ведомство зафиксировало около двух десятков правоохранителей, привлеченных к схеме незаконной переправки украинцев за границу.

По его словам, министерство даже сейчас следит за некоторыми из них.

9 июня 2024 года спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко заявил, что после вступления в силу с 18 мая закона о мобилизации в Украине и далее фиксируются попытки незаконного пересечения границы, однако их количество резко не подскочило.

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