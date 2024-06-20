Клименко: Контрабандистов стало на 30-40% меньше – переключились на переправку людей
Контрабандистов в Украине стало меньше на 30-40% из-за того, что некоторые дельцы стали больше заниматься нелегальной переправкой людей за границу. Об этом в интервью Радио Свобода заявил министр внутренних дел Игорь Клименко.
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По его словам, "переключение" с товара на людей – более безопасное дело для контрабандистов
"Когда вы несете коробку с сигаретами, это видно, и мы вас останавливаем – это статья Уголовного кодекса. Если же вы переправляете человека, то ни за что, в принципе, не отвечаете. Можете сказать, что прямо здесь ходите, смотрите на природу", – объяснил Клименко.
Глава МВД признал, что за год ведомство зафиксировало около двух десятков правоохранителей, привлеченных к схеме незаконной переправки украинцев за границу.
По его словам, министерство даже сейчас следит за некоторыми из них.
- 9 июня 2024 года спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко заявил, что после вступления в силу с 18 мая закона о мобилизации в Украине и далее фиксируются попытки незаконного пересечения границы, однако их количество резко не подскочило.
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