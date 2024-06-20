Глава МВД: Каждый день задерживаем десятки людей, которые хотят незаконно пересечь границу

"Бывает 10, бывает 20, бывает 30", – сказал Игорь Клименко по поводу ежедневного количества задерживаемых на границе украинцев призывного возраста

Игорь Клименко (Фото: ОП)

Каждый день правоохранители задерживают "десятки" украинцев, пытающихся незаконно пересечь границу. Об этом в интервью Радио Свобода рассказал министр внутренних дел Игорь Клименко.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

"Мы говорим о десятках людей каждый день. Бывает 10, бывает 20, бывает 30. Мы говорим не только о людях, которые хотят переплыть Тису, но и о тех, кто на пунктах пропуска пытается пройти по поддельным документам", – сказал он.

Последних, по его словам, около 15%.

На вопрос о количестве мужчин призывного возраста, которые в период с начала войны пытались бежать за границу, Клименко сказал, что "цифры закрыты".

9 июня 2024 года спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко заявил, что после вступления в силу с 18 мая закона о мобилизации в Украине и далее фиксируются попытки незаконного пересечения границы, однако их количество резко не подскочило.

Читайте также: Кулеба о возвращении украинцев домой: Здесь нельзя дожимать, нужны правильные слова