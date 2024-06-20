Глава МВД: Каждый день задерживаем десятки людей, которые хотят незаконно пересечь границу
Каждый день правоохранители задерживают "десятки" украинцев, пытающихся незаконно пересечь границу. Об этом в интервью Радио Свобода рассказал министр внутренних дел Игорь Клименко.
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"Мы говорим о десятках людей каждый день. Бывает 10, бывает 20, бывает 30. Мы говорим не только о людях, которые хотят переплыть Тису, но и о тех, кто на пунктах пропуска пытается пройти по поддельным документам", – сказал он.
Последних, по его словам, около 15%.
На вопрос о количестве мужчин призывного возраста, которые в период с начала войны пытались бежать за границу, Клименко сказал, что "цифры закрыты".
- 9 июня 2024 года спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко заявил, что после вступления в силу с 18 мая закона о мобилизации в Украине и далее фиксируются попытки незаконного пересечения границы, однако их количество резко не подскочило.
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