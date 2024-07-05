Киевлянин спрыгнул с поезда, чтобы попасть в Польшу, – сломал ногу и разбил голову

Ему оказали медицинскую помощь и привлекли к административной ответственности

Иллюстративное фото: Depositphotos

Чтобы нелегально попасть в Польшу, киевлянин спрыгнул с поезда – однако в результате сломал ногу и разбил голову, сообщила Государственная пограничная служба.

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"Киевлянина с разбитой головой и поломанной ногой обнаружили пограничники Львовского отряда в двух километрах от границы с Польшей. 34-летний мужчина лежал у железнодорожного пути", – написало ведомство.

Мужчина рассказал: спрыгнул с поезда Киев-Чоп, и это ему "посоветовали" сделать в одном из анонимных Telegram-каналов.

И хотя билет киевлянин приобрел до Ужгорода, решил "испытать судьбу" и выпрыгнуть во Львовской области, пишут пограничники.

ГПСУ отмечает, что для незаконного пересечения границы мужчина запасся спальником, туристическим ковриком, трекинговыми кроссовками, теплыми вещами, дождевиком, складным ножом, веревкой, спичками и едой, но воспользоваться ими не успел.

В конце концов его путешествие завершилось в карете скорой, которую вызвали пограничники.

Мужчина привлечен к административной ответственности.

Фото: ГПСУ

Фото: ГПСУ

20 июня ГПСУ сообщила, что одессит уже второй раз пытался нелегально выехать за пределы Украины, и в этот раз он замаскировался под пожилую женщину. Он был одет в цветастый платок, женские очки и имел с собой клетчатую сумку.

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