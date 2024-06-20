Одессит уже второй раз пытался нелегально выехать за пределы Украины, и на этот раз он замаскировался под пожилую женщину. Он был одет в цветастый платок, женские очки и имел при себе клетчатую сумку. Об этом сообщила Госпогранслужба.

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Во время проверки документов у пассажиров поезда "Киев-Ужгород" сотрудники Чопского пограничного отряда обнаружили подозрительного человека, одетого в женскую одежду, но все же напоминавшего мужчину. По требованию пограничников предоставить документы "бабушка" ответила, что не имеет при себе никаких.

Когда же одетый "под бабушку" мужчина был разоблачен, он признался, что маскировался таким образом, чтобы добраться до Ужгорода, а дальше уже – до границы со Словакией.

Пограничники установили, что это была уже вторая попытка одессита нелегально пересечь государственную границу. В начале июня он был задержан военнослужащими отдела пограничной службы "Ужгород". Тогда он проложил себе маршрут к госгранице онлайн-картами, но не успел ими воспользоваться. В ходе проверки его задержал наряд пограничников. На этот раз одессит действовал по схожему плану, но вдобавок решил замаскироваться.

На мужчину был составлен админпротокол по статье о попытке незаконного пересечения границы. Ему может грозить штраф в размере от 300 до 500 необлагаемых минимумов.

9 мая 2024 года Словакия заявляла о том, что количество нелегального пересечения границы украинцами увеличилось.

9 июня на Закарпатье группе лиц на грузовике удалось нелегально пересечь госграницу, но они были задержаны на территории соседней страны.

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