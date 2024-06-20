Одесит вже вдруге намагався нелегально виїхати за межі України, і на цей раз він замаскувався під літню жінку. Він був одягнений у квітчасту хустку, жіночі окуляри та мав із собою картату сумку. Про це повідомила Держприкордонслужба.

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Під час перевірки документів у пасажирів потягу "Київ-Ужгород" працівники Чопського прикордонного загону виявили підозрілу особу, яка була одягнена у жіночий одяг, але усе ж нагадувала чоловіка. На вимогу прикордонників надати документи "бабуся" відповіла, що немає із собою жодних.

Коли ж одягнений "під бабусю" чоловік був викритий, він зізнався, що маскувався таким чином, щоб дістатися Ужгорода, а далі вже – до кордону зі Словаччиною.

Прикордонники встановили, що це була вже друга спроба одесита нелегально перетнути державний кордон. На початку червня він був затриманий військовослужбовцями відділу прикордонної служби "Ужгород". Тоді він проклав собі маршрут до держкордону онлайн-мапами, але не встиг ними скористатися. Під час перевірки його затримав наряд прикордонників. Цього разу одесит діяв за схожим планом, але додатково вирішив замаскуватися.

На чоловіка було складено адмінпротокол за статтею про спробу незаконного перетину кордону. Йому може загрожувати штраф у розмірі від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів.

9 травня 2024 року Словаччина заявляла про те, що кількість нелегального перетину кордону українцями збільшилась.

9 червня на Закарпатті групі осіб на вантажівці вдалося нелегально перетнути держкордон, але вони були затримані на території сусідньої країни.

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