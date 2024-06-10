На Закарпатті група осіб на вантажівці з чорними номерами незаконно перетнула кордон – фото

Речник прикордонної служби уточнив, що машина не належить до військових формувань. Причетних до інциденту затримано

Ілюстративне фото: ДПСУ

9 червня група осіб на вантажівці з чорними номерами незаконно перетнула кордон на Закарпатті – у сусідній країні затримано 32 українців, також декількох, ймовірно, причетних осіб затримали в Україні. Про це у коментарі LIGA.net повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

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За його словами, зараз стосовно інциденту проводиться відповідна перевірка.

Демченко описує подію так: рух вантажівки, на якій проглядалися військові номерні знаки, в бік кордону через поле було зафіксовано за допомогою технічних засобів – згодом група реагування виявила сліди автомобіля в бік сусідньої країни.

Перевірка встановила: автомобіль не належить до військових формувань, акцентував речник.

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Він зазначив, що далі суміжна сторона повідомила про виявлення ними транспортного засобу та затримання 32 громадян України.

Демченко додав, що прикордонники затримали декількох осіб, котрі можуть бути причетні до незаконного переміщення через кордон цих 32 осіб – зараз проводяться фільтраційно-перевірчі заходи.

"Як бачимо, протиправні елементи не полишають спроб з незаконного переміщення осіб через кордон. Натомість самі порушники користуються послугами злочинних організованих груп, які обіцяють їм сприяння за чималі суми коштів", – підсумував речник.

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Спочатку про інцидент заявив місцевий закарпатський журналіст Віталій Глагола.

За його даними, інцидент стався на ділянці "Косино" та "Велика Бийгань", відповідно, незаконний перетин кордону був у бік Угорщини.

Він зазначив, що відеокамери прикордонників зафіксували рух вантажівки ГАЗ-66 з чорними військовими номерами "4736 А1" через поле в напрямку кордону.

Також він опублікував світлини, як стверджується, з місця інциденту. На першому видно вантажівку (схоже на кадр з відеокамери), на другій – наслідок прориву кордону.

Фото: Telegram Віталій Глагола

Фото: Telegram Віталій Глагола

Вранці 9 червня на Закарпатті прикордонники виявили неподалік від кордону тіло людини без ознак життя.

6 травня на Закарпатті, неподалік від румунського кордону, впродовж дня з річки Тиса дістали тіла трьох потопельників.

20 травня на Закарпатті був заарештований військовослужбовець Державної прикордонної служби, який застрелив 39-річного чоловіка, коли той, за даними слідства, намагався втекти з України.

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