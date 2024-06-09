Прикордонники виявили тіло без ознак життя на закарпатському схилі
Вранці 9 червня на Закарпатті прикордонники виявили неподалік від кордону тіло людини без ознак життя. Про це повідомила Державна прикордонна служба. Нижче у новині є фото, на якому видно тіло, +18.
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Наряду про тіло загиблого на схилі гори Піп Іван Мармароський повідомив місцевий мешканець, пояснює служба.
Прикордонники викликали до місця події співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій та Національної поліції.
Гора Піп Іван Мармароський знаходиться у безпосередній близькості до кордону України з Румунією. Висота вершини складає 1938 метрів.
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