Прикордонники виявили тіло без ознак життя на закарпатському схилі

До місця події на схилі гори Піп Іван Мармароський викликали ДСНС та Нацполіцію

Ілюстративне фото: ДПСУ

Вранці 9 червня на Закарпатті прикордонники виявили неподалік від кордону тіло людини без ознак життя. Про це повідомила Державна прикордонна служба. Нижче у новині є фото, на якому видно тіло, +18.

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Наряду про тіло загиблого на схилі гори Піп Іван Мармароський повідомив місцевий мешканець, пояснює служба.

Прикордонники викликали до місця події співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій та Національної поліції.

Фото: ДПСУ

Гора Піп Іван Мармароський знаходиться у безпосередній близькості до кордону України з Румунією. Висота вершини складає 1938 метрів.

З початку повномасштабного вторгнення Росії у річці Тиса загинуло 28 людей.

6 травня на Закарпатті, неподалік від румунського кордону, впродовж дня з річки Тиса дістали тіла трьох потопельників.

20 травня на Закарпатті був заарештований військовослужбовець Державної прикордонної служби, який застрелив 39-річного чоловіка, коли той, за даними слідства, намагався втекти з України.

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