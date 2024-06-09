Пограничники обнаружили тело без признаков жизни на закарпатском склоне
Утром 9 июня в Закарпатье пограничники обнаружили неподалеку от границы тело человека без признаков жизни. Об этом сообщила Государственная пограничная служба. Ниже в новости есть фото, на котором видно тело +18.
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Наряду про тело погибшего на склоне горы Поп Иван Мармаросский сообщил местный житель, объясняет служба.
Пограничники вызвали к месту происшествия сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Национальной полиции.
Гора Поп Иван Мармаросский находится в непосредственной близости от границы Украины с Румынией. Высота вершины составляет 1938 метров.
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