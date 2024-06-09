Пограничники обнаружили тело без признаков жизни на закарпатском склоне

К месту происшествия на склоне горы Пип Иван Мармаросский вызвали ГСЧС и Нацполицию

Иллюстративное фото: ГНСУ

Утром 9 июня в Закарпатье пограничники обнаружили неподалеку от границы тело человека без признаков жизни. Об этом сообщила Государственная пограничная служба. Ниже в новости есть фото, на котором видно тело +18.

Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами

Наряду про тело погибшего на склоне горы Поп Иван Мармаросский сообщил местный житель, объясняет служба.

Пограничники вызвали к месту происшествия сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Национальной полиции.

Фото: ГПСУ

Гора Поп Иван Мармаросский находится в непосредственной близости от границы Украины с Румынией. Высота вершины составляет 1938 метров.

С начала полномасштабного вторжения России в реке Тиса погибли 28 человек.

6 мая в Закарпатье, неподалеку от румынской границы, в течение дня из реки Тиса извлекли тела трех утопающих.

20 мая в Закарпатье был арестован военнослужащий Государственной пограничной службы, который застрелил 39-летнего мужчину, когда тот, по данным следствия, пытался бежать из Украины.

Читайте также: Украина сотрудничает с пограничниками из сопредельных стран для задержания нарушителей