Украина сотрудничает с пограничниками из сопредельных стран для задержания нарушителей

Это делается, чтобы таких лиц задерживали по обе стороны границы

Фото: ГНСУ

Украинские пограничники сотрудничают с коллегами сопредельных стран в задержании лиц, незаконно пересекающих границу. Об этом сказал в комментарии LIGA.net представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

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"Чтобы вовремя выявлять такие попытки и задерживать нарушителей, пограничники Украины, [сотрудники ГПСУ] в том числе тесно сотрудничают с пограничниками сопредельных стран", – отметил он.

По словам Демченко, между ведомствами происходит обмен необходимой информацией, в том числе и при наличии данных о подготовке к попыткам незаконно пересечь границу.

Это делается, чтобы нарушителей задерживать с обеих сторон границы, подытожил представитель ГПСУ.

6 мая в Закарпатье, неподалеку от румынской границы, в течение дня из реки Тиса извлекли тела трех утопленников. Одному из погибших было 20 лет.

В ГПСУ сообщили LIGA.net , что всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Тисе погибли 28 человек.

, что всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Тисе погибли 28 человек. 9 мая пограничная полиция Словакии заявила, что количество украинских мужчин призывного возраста, незаконно пересекающих границу, возросло более чем в два раза по сравнению с 2023 годом. Спикер ГПСУ сообщил LIGA.net, что в разные периоды цифры могут отличаться.

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