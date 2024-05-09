Україна співпрацює з прикордонниками з суміжних країн задля затримання порушників

Це робиться, щоб таких осіб затримували по обидва боки кордону

Фото: ДПСУ

Українські прикордонники співпрацюють з колегами суміжних країн щодо затримання осіб, які незаконно перетинають кордон. Про це сказав у коментарі LIGA.net речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

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"Аби вчасно викривати такі спроби й затримувати порушників, прикордонники України [співробітники ДПСУ] в тому числі тісно співпрацюють з прикордонниками суміжних країн", – зазначив він.

За словами Демченка, між відомствами відбувається обмін необхідною інформацією, зокрема й у разі наявності даних про підготовку до спроб незаконно перетнути кордон.

Це робиться, аби порушників затримувати по обидва боки кордону, підсумував речник ДПСУ.

6 травня на Закарпатті, неподалік від румунського кордону, впродовж дня з річки Тиса дістали тіла трьох потопельників. Одному з загиблих було 20 років.

У ДПСУ повідомили LIGA.net , що загалом з початку повномасштабного вторгнення РФ у Тисі загинуло 28 осіб.

, що загалом з початку повномасштабного вторгнення РФ у Тисі загинуло 28 осіб. 9 травня прикордонна поліція Словаччини заявила, що кількість українських чоловіків призовного віку, які незаконно перетинають кордон, зросла більш ніж у два рази порівняно з 2023 роком. Речник ДПСУ повідомив LIGA.net, що у різні періоди цифри можуть різнитися.

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