ДБР: Заарештовано прикордонника, який застрелив цивільного на Закарпатті

У разі доведення провини військовому ДПСУ може загрожувати до 10 років тюрми

Держприкордонслужба України (Фото: ДПСУ)

На Закарпатті заарештовано військовослужбовця Державної прикордонної служби, який застрелив 39-річного чоловіка, коли той, за даними слідства, намагався втекти з України. Наразі триває розслідування, встановлюються усі обставини події, заявила LIGA.net радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян.

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За словами Сапьян, військовослужбовець заарештований без права внесення застави. Йому повідомили про підозру за статтею про порушення правил поводження зі зброєю.



Затриманому також винесуть обвинувачення у перевищенні службових повноважень. У разі доведення вини йому загрожуватиме до 10 років тюрми.

Інцидент стався ввечері 15 травня, коли прикордонники помітили чоловіка, який прямував до держкордону з Румунією.

На вимогу військових цивільний не зупинився – почав тікати. Після цього прикордонники зробили кілька попереджувальних пострілів, повідомила речниця ДБР.

Згодом було виявлено тіло загиблого чоловіка із кульовим пораненням голови.

Загиблим виявися 39-річний уродженець Дніпра. Чоловік мав при собі туристичне спорядження та закордонний паспорт, додала Сапьян.

7 квітня у Києві у фунікулері загинув неповнолітній хлопець. Наступного дня правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві підлітка. Ним виявився водій Управління державної охорони.

Суд заарештував підозрюваного у вбивстві на 60 діб – до 5 червня 2024 року включно.

8 травня правоохоронці повідомили, що підозру змінили на більш жорстку, чоловік може отримати довічне.

15 травня в ДБР заявили, що під час навчального стрибка із парашутом загинув курсант Одеської військової академії. Правоохоронці попередньо кваліфікували правопорушення як недбале ставлення до військової служби.

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