ДБР: Заарештовано прикордонника, який застрелив цивільного на Закарпатті
На Закарпатті заарештовано військовослужбовця Державної прикордонної служби, який застрелив 39-річного чоловіка, коли той, за даними слідства, намагався втекти з України. Наразі триває розслідування, встановлюються усі обставини події, заявила LIGA.net радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян.
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Затриманому також винесуть обвинувачення у перевищенні службових повноважень. У разі доведення вини йому загрожуватиме до 10 років тюрми.
Загиблим виявися 39-річний уродженець Дніпра. Чоловік мав при собі туристичне спорядження та закордонний паспорт, додала Сапьян.
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