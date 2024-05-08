Вбивство підлітка у фунікулері. В ДБР дослідили відео – водія УДО ніхто не провокував

В ДБР зазначили, що жодних хуліганських дій з боку компанії підлітків не було, це зафіксовано на камеру одного з дітей

Ілюстративне фото: КМДА

Водія Управління державної охорони, якого затримали за підозрою у вбивстві 16-річного юнака в Київському фунікулері, ніхто із компанії підлітків не провокував, і жодних хуліганських дій з боку дітей не було. Про це в ефірі телемарафону заявила радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян.

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Коментуючи перекваліфікацію підозри, Сапьян наголосила, що слідчі встановили – хлопця умисно вбили із хуліганських мотивів, що передбачає максимальне покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

За словами Сапьян, коли слідчі допитали свідків конфлікту між підлітком і водієм УДО, вдалося з’ясувати всі обставини, які доводять "необґрунтоване і прискіпливе ставлення підозрюваного безпосередньо до підлітків".

Вона зазначила, що на відео, записаному на камеру одного із підлітків, "чітко чути, що з боку компанії хуліганства чи свідомої провокації не було".

Представниця ДБР також нагадала, що в аналізах підозрюваного були виявлені алкоголь і марихуана, що є обставиною, яка обтяжує покарання.

Підозрюваний досі не визнає провини, додала Сапьян.