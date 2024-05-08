Вбивство підлітка у фунікулері. В ДБР дослідили відео – водія УДО ніхто не провокував
Водія Управління державної охорони, якого затримали за підозрою у вбивстві 16-річного юнака в Київському фунікулері, ніхто із компанії підлітків не провокував, і жодних хуліганських дій з боку дітей не було. Про це в ефірі телемарафону заявила радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян.
Коментуючи перекваліфікацію підозри, Сапьян наголосила, що слідчі встановили – хлопця умисно вбили із хуліганських мотивів, що передбачає максимальне покарання у вигляді довічного позбавлення волі.
За словами Сапьян, коли слідчі допитали свідків конфлікту між підлітком і водієм УДО, вдалося з’ясувати всі обставини, які доводять "необґрунтоване і прискіпливе ставлення підозрюваного безпосередньо до підлітків".
Вона зазначила, що на відео, записаному на камеру одного із підлітків, "чітко чути, що з боку компанії хуліганства чи свідомої провокації не було".
Представниця ДБР також нагадала, що в аналізах підозрюваного були виявлені алкоголь і марихуана, що є обставиною, яка обтяжує покарання.
Підозрюваний досі не визнає провини, додала Сапьян.
- 7 квітня у столиці зупинили рух фунікулера, у Київпастрансі заявили про "хуліганський випадок на верхній станції". Пізніше стало відомо, що загинув неповнолітній хлопець.
- Правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві підлітка. Ним виявився водій Управління державної охорони.
- 9 квітня в ДБР повідомили, що чоловік в момент злочину був напідпитку.
- Суд заарештував підозрюваного у вбивстві на 60 діб – до 5 червня 2024 року включно.
- 8 травня правоохоронці повідомили, що підозру змінили на більш жорстку, чоловік може отримати довічне.