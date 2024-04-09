Підозрюваний у вбивстві підлітка на фунікулері був напідпитку – Держбюро розслідувань
Фунікулер (Фото: КМВА)

Експертиза показала, що підозрюваний у вбивстві підлітка на станції київського фунікулера в момент злочину був у стані алкогольного сп’яніння. Про це в ефірі телемарафону повідомила радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян.

За її словами, в крові чоловіка виявили 1,2 проміле алкоголю.

Також Сап'ян зазначила, що в той момент він не перебував при виконанні службових обов’язків. Чоловік працював водієм Управління державної охорони.

Радниця з комунікації ДБР наголосила, що підозрюваний не визнає своєї провини.

"Він посилається на статтю 63 Конституції України, яка говорить про те, що кожен з нас має право відмовитися давати покази чи свідчення проти себе", – сказала вона.

Як повідомило Суспільне, у Печерському районному суді Києва проходить засідання щодо обрання запобіжного заходу підозрюваному у вбивстві підлітка на станції фунікулера.

Сторона захисту подала клопотання про проведення засідання в закритому режимі. Суд підтримав його, однак рішення про запобіжний захід буде відкритим.

Представник потерпілої сторони Олександр Панченко наполягає на тому, що підозрюваний під час досудового розслідування був під вартою.

  • Увечері 7 квітня у столиці зупинили рух фунікулера, у Київпастрансі заявили про "хуліганський випадок на верхній станції".
  • Пізніше стало відомо, що на станції фунікулера загинув неповнолітній хлопець.
  • ДБР відкрило за даним фактом кримінальне провадження. Правоохоронці затримали чоловіка, ймовірно, причетного до загибелі підлітка. Ним виявився водій Управління державної охорони.

Читайте також: Вбивство хлопця на київському фунікулері: підозрюваний перебуває в СІЗО

київДБРвбивствофунікулер