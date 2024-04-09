Підозрюваний у вбивстві підлітка на фунікулері був напідпитку – Держбюро розслідувань

Фунікулер (Фото: КМВА)

Експертиза показала, що підозрюваний у вбивстві підлітка на станції київського фунікулера в момент злочину був у стані алкогольного сп’яніння. Про це в ефірі телемарафону повідомила радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян.

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За її словами, в крові чоловіка виявили 1,2 проміле алкоголю.

Також Сап'ян зазначила, що в той момент він не перебував при виконанні службових обов’язків. Чоловік працював водієм Управління державної охорони.

Радниця з комунікації ДБР наголосила, що підозрюваний не визнає своєї провини.

"Він посилається на статтю 63 Конституції України, яка говорить про те, що кожен з нас має право відмовитися давати покази чи свідчення проти себе", – сказала вона.

Як повідомило Суспільне, у Печерському районному суді Києва проходить засідання щодо обрання запобіжного заходу підозрюваному у вбивстві підлітка на станції фунікулера.

Сторона захисту подала клопотання про проведення засідання в закритому режимі. Суд підтримав його, однак рішення про запобіжний захід буде відкритим.

Представник потерпілої сторони Олександр Панченко наполягає на тому, що підозрюваний під час досудового розслідування був під вартою.

Увечері 7 квітня у столиці зупинили рух фунікулера, у Київпастрансі заявили про "хуліганський випадок на верхній станції".

Пізніше стало відомо, що на станції фунікулера загинув неповнолітній хлопець.

ДБР відкрило за даним фактом кримінальне провадження. Правоохоронці затримали чоловіка, ймовірно, причетного до загибелі підлітка. Ним виявився водій Управління державної охорони.

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