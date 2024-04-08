Убивство на фунікулері в Києві. Затримано водія Управління держохорони – ДБР

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальну справу щодо загибелі підлітка на київському фунікулері – затриманому планують оголосити підозру в умисному вбивстві. Затриманий — водій Управління державної охорони. У відомстві повідомили LIGA.net, що під час трагедії він був не на службі.

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7 квітня на станції фунікулера виник конфлікт між чоловіком, який служить водієм в Управлінні державної охорони, та неповнолітнім, пише ДБР.

Після виходу з вагона на верхній станції правоохоронець штовхнув підлітка – той впав, розбив головою скло, отримавши смертельний поріз шиї, пояснює відомство.

Неповнолітній помер на місці події.

Затриманий вже відсторонений від виконання своїх обов'язків, його командування повністю сприяє у проведенні невідкладних слідчих дій, зауважують правоохоронці.

Наразі проводяться оперативно-слідчі дії, вирішується питання про оголошення затриманому про підозру в умисному вбивстві.

Після отримання підозри фігуранту загрожуватиме до п'ятнадцяти років тюрми.

ДОПОВНЕНО о 12:05. У пресслужбі Управління державної охорони повідомили LIGA.net, що під час трагедії затриманий був не на службі.

За словами відомства, наразі це все, що воно може повідомити.

Ввечері 7 квітня у столиці зупинили рух фунікулера, у Київпастрансі заявили про "хуліганський випадок на верхній станції".

Водночас мережею почала ширитися інформація про вбивство підлітка, на місці працювала слідчо-оперативна група.

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