Убийство на фуникулере в Киеве. Задержан водитель Управления госохраны – ДБР

Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело по факту гибели подростка на киевском фуникулере – задержанному планируют объявить подозрение в умышленном убийстве. Задержанный – водитель Управления государственной охраны. В ведомстве сообщили LIGA.net, что во время трагедии он был не на службе.

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7 апреля на станции фуникулера возник конфликт между мужчиной, который служит водителем в Управлении государственной охраны, и несовершеннолетним, пишет ГБР.

После выхода из вагона на верхней станции правоохранитель толкнул подростка – тот упал, разбил головой стекло, получив смертельный порез шеи, объясняет ведомство.

Несовершеннолетний скончался на месте происшествия.

Задержанный уже отстранен от исполнения своих обязанностей, его командование полностью способствует проведению неотложных следственных действий, отмечают правоохранители.

Проводятся оперативно-следственные действия, решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в умышленном убийстве.

После получения подозрения фигуранту будет грозить до пятнадцати лет тюрьмы.

ДОПОЛНЕНО в 12:05. В пресс-службе Управления государственной охраны сообщили LIGA.net, что во время трагедии задержанный был не на службе.

По словам ведомства, сейчас это все, что оно может сообщить.

Вечером 7 апреля в столице остановили движение фуникулера, в Киевпасстрансе заявили о "хулиганском случае на верхней станции".

В то же время, по сети начала распространяться информация об убийстве подростка, на месте работала следственно-оперативная группа.

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