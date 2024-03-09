В Одеській області затримано підозрюваного в умисному вбивстві військовослужбовця – відео
В Одеській області затримано підозрюваного у вбивстві військовослужбовця у Подільську, тіло якого було виявлено 8 березня. Про це повідомила пресслужба поліції.
Підозрюваний – житель Одеської області, який тимчасово проживав у райцентрі. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.
Правоохоронці нагадали, що у п’ятницю, 8 березня, на проспекті Шевченка у місті Подільськ випадкові перехожі виявили тіло військового 1989 року народження з ознаками насильницької смерті.
Поліцейські розпочали провадження за статтею про умисне вбивство та провели низку оперативно-розшукових заходів та слідчих дій, в результаті яких викрили підозрюваного. У скоєному він зізнався, зазначили в поліції.
Наразі чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, вирішується питання про повідомлення йому про підозру в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині та обрання запобіжного заходу.
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