Убивство заступника мера Нікополя: затримано підозрюваного – це місцевий мешканець: фото

Фігуранту обрали запобіжний захід – тримання під вартою без права на заставу

Фото: Офіс генерального прокурора

Мешканець Нікополя отримав підозру в умисному вбивстві заступника міського голови. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

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За даними правоохоронців, 8 лютого 2024 року на одній із вулиць Нікополя фігурант здійснив не менш як 20 вогнепальних пострілів в автомобіль, за кермом якого перебував заступник міського голови, а після цього закинув вибуховий пристрій в автівку.

Унаслідок цього потерпілий загинув на місці.

Під час слідчих дій була вилучена зброя та патрони, зазначають правоохоронці.

Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави, зазначає ОГП.

Максимальне покарання, яке загрожує фігуранту, – довічне ув'язнення.

Фото: ОГП

Фото: ОГП

Фото: ОГП

Фото: ОГП

Фото: ОГП

Фото: ОГП

Фото: ОГП

Фото: ОГП

8 лютого, близько 09:00, до поліції надійшло повідомлення, що невідомий розстріляв автомобіль, який належить заступнику міського голови Нікополя, чоловік загинув на місці. На сайті Нікопольської міськради вказано, що заступник мера міста – Віталій Журавльов. Інші заступники міського голови – жінки.

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