У Нікополі невідомі розстріляли авто заступника міського голови: чоловік загинув на місці – фото

Фото: Офіс генерального прокурора

Близько 09:00 до поліції надійшло повідомлення, що невідомий розстріляв автомобіль, який належить заступнику міського голови Нікополя Віталію Журавльову, чоловік загинув на місці. Про це йдеться на сайті Офісу генерального прокурора.

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У поліції повідомили, що на місці події встановили, що нападник застосував невстановлену зброю, в результаті чого автомобіль загорівся. Вже після гасіння пожежі в салоні було виявлено тіло 59-річного чоловіка.

Також правоохоронці встановили прикмети нападника, наразі триває збір та аналіз речових доказів, проводяться оперативно-розшукові заходи для затримання підозрюваного.

Фото: Національна поліція

Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР за статтею про умисне вбивство. Наразі тривають слідчі дії для встановлення причетних до вчинення злочину.

Фото: Офіс генерального прокурора

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