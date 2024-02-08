У Нікополі невідомі розстріляли авто заступника міського голови: чоловік загинув на місці – фото
Близько 09:00 до поліції надійшло повідомлення, що невідомий розстріляв автомобіль, який належить заступнику міського голови Нікополя Віталію Журавльову, чоловік загинув на місці. Про це йдеться на сайті Офісу генерального прокурора.
У поліції повідомили, що на місці події встановили, що нападник застосував невстановлену зброю, в результаті чого автомобіль загорівся. Вже після гасіння пожежі в салоні було виявлено тіло 59-річного чоловіка.
Також правоохоронці встановили прикмети нападника, наразі триває збір та аналіз речових доказів, проводяться оперативно-розшукові заходи для затримання підозрюваного.
Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР за статтею про умисне вбивство. Наразі тривають слідчі дії для встановлення причетних до вчинення злочину.
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