В Никополе неизвестные расстреляли авто заместителя городского головы: мужчина погиб

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Около 09:00 в полицию поступило сообщение, что неизвестный расстрелял автомобиль, который принадлежит заместителю городского головы Никополя в Днепропетровской области, мужчина погиб на месте. Об этом говорится на сайте Офиса генерального прокурора.

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В полиции сообщили, что на месте происшествия установили, что нападавший применил неустановленное оружие, в результате чего автомобиль загорелся. Уже после тушения пожара в салоне было обнаружено тело 59-летнего мужчины.

Также правоохранители установили приметы нападавшего, сейчас идет сбор и анализ вещественных доказательств, проводятся оперативно-розыскные мероприятия для задержания подозреваемого.

Фото: Национальная полиция

Сведения по данному факту внесены в ЕРДР по статье об умышленном убийстве. Сейчас продолжаются следственные действия для установления причастных к совершению преступления.

Фото: Офис генерального прокурора

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