Убийство заместителя мэра Никополя: задержан подозреваемый – это местный житель: фото

Фигуранту избрали меру пресечения – содержание под стражей без права на залог

Фото: Офис генерального прокурора

Житель Никополя получил подозрение в умышленном убийстве заместителя городского головы. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

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По данным правоохранителей, 8 февраля 2024 года на одной из улиц Никополя фигурант произвел не менее 20 огнестрельных выстрелов по автомобилю, за рулем которого находился заместитель городского головы, а затем забросил взрывное устройство в машину.

В результате пострадавший погиб на месте.

В ходе следственных действий было изъято оружие и патроны, отмечают правоохранители.

Подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога, отмечает ОГП.

Максимальное наказание, угрожающее фигуранту, – пожизненное заключение.

Фото: ОГП

Фото: ОГП

Фото: ОГП

Фото: ОГП

Фото: ОГП

Фото: ОГП

Фото: ОГП

Фото: ОГП

8 февраля, около 09:00, в полицию поступило сообщение, что неизвестный расстрелял автомобиль, принадлежащий заместителю городского головы Никополя, мужчина погиб на месте. На сайте Никопольского горсовета указано, что заместитель мэра города – Виталий Журавлев. Другие заместители городского головы – женщины.

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