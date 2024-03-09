В Одесской области задержан подозреваемый в убийстве военнослужащего в Подольске, тело которого было обнаружено 8 марта. Об этом сообщила пресс-служба полиции.

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Подозреваемый – житель Одесской области, временно проживавший в райцентре. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Правоохранители напомнили, что в пятницу, 8 марта, на проспекте Шевченко в Подольске случайные прохожие обнаружили тело военного 1989 года рождения с признаками насильственной смерти.

Полицейские начали производство по статье об умышленном убийстве и провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, в результате которых разоблачили подозреваемого. В содеянном он признался, отметили в полиции.

Сейчас мужчина находится в изоляторе временного содержания, решается вопрос о сообщении ему о подозрении в умышленном противоправном причинении смерти другому человеку и избрании меры пресечения.