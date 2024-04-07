У Києві зупинили фунікулер. У мережі пишуть про вбивство підлітка, на місці працює поліція

За різними даними, відомо про смерть 16-річного хлопця. Поліція з'ясовує обставини смерті

Фунікулер (Фото: КМВА)

Ввечері 7 квітня у столиці зупинили рух фунікулера, у Київпастрансі заявили про "хуліганський випадок на верхній станції". Водночас мережею шириться інформація про нібито вбивство підлітка, на місці працює слідчо-оперативна група, заявив LIGA.net речник поліції Києва Дмитро Грищенко.

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"Рух фунікулера призупинено через хуліганський випадок на верхній станції. На місці працює поліція. Перепрошуємо за тимчасові незручності", – йшлося у повідомленні Київпастрансі о 20:00.

Згодом місцеві Telegram-канали почали поширювати інформацію про нібито вбивство 16-річного юнака. Ресурси Києва з посиланням на свої джерела у правоохоронних органах стверджують, що "хлопець штовхнув людину на скло під час сварки, нещасний напоровся горлом та загинув на місті".

Шириться й ще одна версія, яка звучить так: "Хлопець розбив скло та шматком порізав горло іншому".

Грищенко підтвердив LIGA.net, що на місці працює поліція, але подробиці не надав.

8 лютого у Нікополі чоловік розстріляв автомобіль, який належить заступнику міського голови міста Віталію Журавльову – посадовець загинув на місці.

12 лютого мешканець Нікополя отримав підозру в умисному вбивстві заступника міського голови.

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